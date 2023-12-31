Дьяков: «Хочу, чтобы в 2024 году российский футбол вернулся на международную арену»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о своих ожиданиях от предстоящего года.

«Естественно, хочу, чтобы российский футбол, клубы вернулись на международную арену и принимали участие во всех официальных соревнованиях. Надеюсь, что в 2024 году это случится», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

Бывший игрок отметил, что этого хочет не только он, но и все любители отечественного футбола.

Напомним, российские команды и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Добавим, что в настоящий момент РПЛ находится в отпуске. Возобновление турнира запланировано на весну.

