Дьяков: «Хочу, чтобы в 2024 году российский футбол вернулся на международную арену»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о своих ожиданиях от предстоящего года.
«Естественно, хочу, чтобы российский футбол, клубы вернулись на международную арену и принимали участие во всех официальных соревнованиях. Надеюсь, что в 2024 году это случится», — приводит слова Дьякова Vprognoze.
Бывший игрок отметил, что этого хочет не только он, но и все любители отечественного футбола.
Напомним, российские команды и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
Добавим, что в настоящий момент РПЛ находится в отпуске. Возобновление турнира запланировано на весну.
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