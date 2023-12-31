Сафонов – в топ-10 голкиперов Европы по проценту сэйвов

Эксперты из CIES Football Observatory составили рейтинг лучших голкиперов европейских лиг по проценту совершённых сэйвов.

Первое место в этом рейтинге занимает Матяж Розман из словенского клуба «Целе» - у него 89% сэйвов. Вторым идёт Иван Арболеда из «Анортосиса» с 87% сэйвов. Тройку замыкает украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, его показатель – 85% сэйвов.

Стоит отметить, что на десятой строчке расположился голкипер «Краснодара» и национальной сборной России Матвей Сафонов – он совершил 83% сэйвов.

Добавим, что «Краснодар» Матвея Сафонов сейчас занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.