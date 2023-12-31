​Камоцци выбрал игрока РПЛ, который разочаровал его в 2023 году

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время в «Спартаке» был советником Леонида Федуна, рассказал, какой футболист Российской премьер-лиги разочаровал его в уходящем году.

«Из игроков, кто разочаровал в этом году, отмечу Хесуса Медину», - цитирует Камоцци Sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно Хесус Медина перебрался из ЦСКА в «Спартак». С тех пор парагваец провёл за «красно-белых» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.