​Камоцци считает «Спартак» главным разочарованием года в РПЛ

Франко Камоцци, который ранее в «Спартаке» был советником Леонида Федуна, назвал главное разочарование уходящего 2023 года среди команд Российской премьер-лиги.

«Главное разочарование этого года из команд - «Спартак», - слова Камоцци приводит на своих страницах Sport24.

После восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. От находящегося на вершине «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится после зимних каникул – в начале марта.