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Экс-защитник «Ростова» Дьяков снялся в кино с Люсей Чеботиной эксклюзив

31 Декабря 2023 • 14:35 Комментировать

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил, что снялся в кино.

«В 2023 году меня позвали в кино. Я снимался не в эпизодической роли, не массовке, а в роли второго плана. Сам не поверил, как туда попал. Фильм будет крупный, потому что актёрский состав хороший. Никогда бы не подумал, что могу сняться в кино. Никто не знает, может я и тренером стану.

Кто со мной снялся? Алексей Воробьёв, Иван Охлобыстин, Люся Чеботина. В следующем ноябре фильм выйдет на экраны», — сказал Дьяков.   

В составе «Ростова» 34-летний футболист становился победителем Кубка России в 2014 году. Летом 2022 года Дьяков завершил карьеру и играл в Медиалиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Дьяков РПЛ Люся Чеботина ещё теги
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