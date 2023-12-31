Орлов назвал человека года в российском футболе

Комментатор Геннадий Орлов поведал о том, кого считает человеком года в российском футболе.

«Человек года в российском футболе - Никита Палыч Симонян. Он в 97 лет продолжает быть образцом футбольной культуры и работает в Российском футбольном союзе», - цитирует Геннадия Sport24.

В бытность футболистом Симонян выступал за сборную СССР, «Динамо» Сухуми, «Спартак» и «Крылья Советов». Он является олимпийским чемпионом 1956 года.

В качестве тренера Симонян поработал в сборной СССР, «Спартаке», «Арарате» и «Черноморце». Ранее он занимал пост президента Российского футбольного союза.