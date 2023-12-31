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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера сделал пожелание российскому футболу

31 Декабря 2023 • 13:48 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера обратился с пожеланием к российскому футболу.

«Что бы пожелал российскому футболу в следующем году? Пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках!» - приводятся слова итальянского тренера на страницах Sport24.

Напомним, что УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские встречи. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина разгромили кубинцев со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Массимо Каррера
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