Каррера сделал пожелание российскому футболу

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера обратился с пожеланием к российскому футболу.

«Что бы пожелал российскому футболу в следующем году? Пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках!» - приводятся слова итальянского тренера на страницах Sport24.

Напомним, что УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские встречи. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина разгромили кубинцев со счетом 8:0.