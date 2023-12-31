Шишкин желает «Краснодару» стать чемпионом РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Роман Шишкин дал комментарий касательно чемпионской гонки в Премьер-лиге.

«Я ни на кого не ставлю. Но учитывая, что я играл за «Краснодар», мне будет приятно, если команда станет в этом сезоне чемпионом», - приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В чемпионате России команды провели 18 туров. «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. Петербургский «Зенит», который пять рад подряд выигрывал золото, идет на втором месте с отставанием в два балла. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32). Далее идут «Локомотив» и «Спартак».