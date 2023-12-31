Осинькин: «Я не ханжа, но с тормозами - несколько фужеров шампанского достаточно»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поведал о том, как празднует Новый год.

«Новый год - семейный праздник, поэтому я все время дома. Бокальчик шампанского? Конечно, я не ханжа. Но всегда с очень хорошими тормозами. Несколько фужеров - и достаточно», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Осинькин занимает пост главного тренера самарского коллектива с 2020 года. После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В первом поединке после зимней паузы самарский клуб сыграет с «Ростовом».