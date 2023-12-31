Гришин: «В РПЛ четыре команды борются за титул, ни в одной европейской лиге такого нет»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Российский футбол очень хорошего уровня. У нас шесть команд борются за тройку и еще четыре - за чемпионство. Ни в одной лиге такого нет», - передает слова Гришина «РБ Спорт».

В настоящий момент лидером чемпионата России является «Краснодар», набравший 38 баллов. Петербургский «Зенит» набрал 36 очков и находится на второй позиции в турнирной таблице. Московское «Динамо» (32) занимает третью позицию. Далее располагаются столичные «Локомотив» и «Спартак».