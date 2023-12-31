Магкеев отреагировал на песню Дзюбы

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев отреагировал на недавнее видео с участием одноклубника Артёма Дзюбы. В ролике нападающий поет песню о Санкт-Петербурге.

«Слышал. Но сейчас отпуск, мы не обсуждали эту ситуацию. Артём - не маленький мальчик. Он сам отдает себе отчет в том, что он делает. Это его личная жизнь. Как он хочет, так он ее и живет», - перелает слова футболиста «КП Спорт».

Напомним, что Дзюба защищал цвета петербургского клуба с 2015 по 2022 год. В «Локомотив» форвард перешел в феврале 2023 года.

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний нападающий сыграл 16 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.