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Зиньковский высказался о своём выступлении в 2023 году

31 Декабря 2023 • 13:14 Комментировать

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своем выступлении в 2023 году.

«Что касается личных итогов, счастлив, что сейчас играю в составе. Играю и приношу пользу команде. Этому очень рад!» - передает слова футболиста «Чемпионат».

В первой половине сезона-2023/2024 Зиньковский провел 24 поединка за «красно-белых». На счету полузащитника три забитых мяча и одна голевая передача.

«Спартак» занимает пятое место после 18 туров чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь баллов.

Зиньковский подвёл итоги для «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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