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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский подвёл итоги для «Спартака»

31 Декабря 2023 • 13:09 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги 2023 года для своей команды.

«Тяжёлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от занимающего первое место «Краснодара» на восемь пунктов. В первом матче РПЛ после перерыва «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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