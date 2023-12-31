Главный тренер «Краснодара» Ивич обратился к болельщикам

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич обратился к болельщикам в преддверии нового года.

«Хочу от всего сердца пожелать всем всего самого наилучшего! Чтобы были здоровыми, удачливыми, чтобы вы провели приятные дни со своей семьей. Счастливого Нового года», - передает слова специалиста пресс-служба краснодарского клуба.

После 18 проведенных туров «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. На третьем месте с 32 баллами находится столичное «Динамо». Матчи РПЛ возобновятся в марте 2024 года.