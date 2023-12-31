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Агент: «У Барриоса есть предложения от других клубов»

31 Декабря 2023 • 12:57 Комментировать

У полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса есть предложения от других клубов. Об этом рассказал агент колумбийского игрока Луис Фелипе Поссо.

«У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените». Лучшие игроки и победители, такие как Вильмар, всегда привлекают внимание и получают предложения», - передает слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 поединке за петербургский коллектив. В активе хавбека две результативные передачи. По итогам 18 туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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