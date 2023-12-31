Магкеев рассказал, была ли драка между Дзюбой и Пиняевым

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал информацию о драке между одноклубниками Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Не было никакой драки. Это, если не ошибаюсь, была игра против «Спартака». Я был в этой раздевалке, когда они оба зашли. Просто выговорили друг другу претензии, но драки не было», - передает слова футболиста «КП Спорт».

После 18 проведенных туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от идущего третьим «Динамо» на один балл.