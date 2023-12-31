Агент Барриоса прокомментировал новость об уходе из «Зенита»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Боку Хуниорс».

«Нет, это неправда», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Барриос поучаствовал в 21 поединке за петербургский коллектив, записав на свой счет два результативных паса. Срок действующего трудового соглашения между Вильмаром и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость колумбийца в 14 миллионов евро.