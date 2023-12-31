Магкеев высказался о трансфере Тикнизяна в Европу

Футболист московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался касательно возможного трансфера Наира Тикнизяна в Европу.

«Может ли уехать в Европу? Да, почему нет? Пусть Наир уезжает. Это хорошая реклама и нашему чемпионату, и нашему клубу. Если Тикнизян уедет в Европу, буду рад за него», - передает слова Магкеева «КП Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Тикнизян принял участие в 16 поединках. Защитник отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок действующего контракта между Наиром и «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года.