Магкеев назвал причины прогресса Тикнизяна

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о своем одноклубнике Наире Тикнизяне.

«Почему Наир так много забивает? Поймал свою игру, женился. Наверное, это ему тоже помогло. А так, он всегда проделывал большой объем работы. Сейчас ему воздается за это», - приводит слова защитник «КП Спорт».

В сезоне-2023/2024 Тикнизян провел 23 поединка за «железнодорожников», в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.