Магкеев назвал причину, почему не продлил контракт с «Локомотивом»

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев высказался по поводу возможного подписания нового контракта с «железнодорожниками».

«Я не хотел, чтобы это подписание было за мои прошлые заслуги. Поэтому я отказался. Так что все разговоры на этот счет будут после сборов», - передает слова футболиста «КП Спорт».

Напомним, что срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года. В настоящий момент Станислав восстанавливается от травмы крестообразных связок.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.