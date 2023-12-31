Губерниев назвал самый популярный вид спорта в России - это не футбол

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какой вид спорта является самым популярным в России.

«Хочу сказать, что мне очень нравится хоккей. Он не только интересный, но и определяющий, потому что тащит за собой весь спорт в стране. Хоккей тащит больше, чем футбол», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат России по футболу сейчас находится на зимней паузе. После 18 туров чемпионата страны первое место занимает «Краснодар», на второй позиции располагается петербургский «Зенит», а на третьей – московское «Динамо».