Божович назвал лучшего тренера года в РПЛ

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович назвал лучшего тренера года в Российской премьер-лиге.

«Ивич - молодец! Нелегко в России занять первое место, когда есть «Зенит». Ивич проделал хорошую работу. Не удивлен, что именно он обыграл бразильцев Семака на данном отрезке чемпионата», - передает слова Миодрага Sport24.

На зимний перерыв в чемпионате России краснодарский коллектив ушел на первом месте с 38 баллами. «Зенит» набрал 36 очков и находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает столичное «Динамо», на счету которого 32 пункта.