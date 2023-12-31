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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович назвал лучшего тренера года в РПЛ

31 Декабря 2023 • 11:13 Комментировать

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович назвал лучшего тренера года в Российской премьер-лиге.

«Ивич - молодец! Нелегко в России занять первое место, когда есть «Зенит». Ивич проделал хорошую работу. Не удивлен, что именно он обыграл бразильцев Семака на данном отрезке чемпионата», - передает слова Миодрага Sport24.

На зимний перерыв в чемпионате России краснодарский коллектив ушел на первом месте с 38 баллами. «Зенит» набрал 36 очков и находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает столичное «Динамо», на счету которого 32 пункта.

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Краснодар Миодраг Божович Владимир Ивич ещё теги
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