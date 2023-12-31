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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци назвал главные открытия РПЛ в 2023 году

31 Декабря 2023 • 11:08 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал главные открытия 2023 года в чемпионате России.

«Краснодар» и Эдуард Сперцян - главные открытия этого года в РПЛ. Они пока проводят отличный чемпионат», - передает слова Камоцци Sport24.

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Третье место занимает московское «Динамо» (32).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Франко Камоцци Эдуард Сперцян ещё теги
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