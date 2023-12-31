Камоцци назвал главные открытия РПЛ в 2023 году

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал главные открытия 2023 года в чемпионате России.

«Краснодар» и Эдуард Сперцян - главные открытия этого года в РПЛ. Они пока проводят отличный чемпионат», - передает слова Камоцци Sport24.

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Третье место занимает московское «Динамо» (32).