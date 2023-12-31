Кафанов: «Карпин не перегорел»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в интервью журналистам высказался о главном тренере команд Валерии Карпине.

«Карпин не перегорел. Он работает с большой мотивацией и настроением. Работая в сборной и клубе, он получает опыт, делает выводы, и, на мой взгляд, этот период делает его только сильнее», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По итогам 18 туров чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва подопечные Карпина сыграют против самарских «Крыльев Советов».