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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: «Карпин не перегорел»

31 Декабря 2023 • 10:45 Комментировать

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в интервью журналистам высказался о главном тренере команд Валерии Карпине.

«Карпин не перегорел. Он работает с большой мотивацией и настроением. Работая в сборной и клубе, он получает опыт, делает выводы, и, на мой взгляд, этот период делает его только сильнее», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По итогам 18 туров чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва подопечные Карпина сыграют против самарских «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Виталий Кафанов ещё теги
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