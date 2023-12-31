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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал двух лучших тренеров РПЛ

31 Декабря 2023 • 10:35 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого считает лучшим тренером России в 2023 году.

«Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях. Сейчас это Сергей Семак и Владимир Ивич. Я бы отметил их работу по итогам 2023 года», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в чемпионате России команды провели 18 туров. На первом месте находится «Краснодар», набравший 38 баллов. Вторым идет петербургский «Зенит», в активе которого 36 очков. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32). Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале марта 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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