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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров высказался об уровне РПЛ в 2023 году

31 Декабря 2023 • 09:48 Комментировать

Экс-голкипер столичного «Спартака» Артём Ребров высказался об уровне Российской премьер-лиги в 2023 году.

«2023 год был непростой, но приятно, что наш чемпионат остаётся интересным. Не могу сказать про уровень - многие считают, что он падает. Но при этом у нас много зрелищных игр», - передает слова Реброва «Чемпионат».

После 18 проведенных туров чемпионата России лидером является «Краснодар», набравший 38 баллов. На втором месте находится петербургский «Зенит» с 36 очками, а тройку замыкает московское «Динамо» (32). Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Ребров
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