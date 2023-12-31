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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос может уйти из «Зенита» - назван возможный клуб

31 Декабря 2023 • 09:01 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Тати Цивьело.

По данным источника, услуги колумбийского полузащитника были предложены «Боке Хуниорс». Аргентинская сторона пока не ответила на это предложение.

В текущем сезоне Барриос провел 21 поединок во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 16 миллионов евро.

По итогам 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и находится на втором месте в турнирной таблице.

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Зенит Бока Хуниорс Вильмар Барриос ещё теги
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