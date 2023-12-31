Барриос может уйти из «Зенита» - назван возможный клуб

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Тати Цивьело.

По данным источника, услуги колумбийского полузащитника были предложены «Боке Хуниорс». Аргентинская сторона пока не ответила на это предложение.

В текущем сезоне Барриос провел 21 поединок во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 16 миллионов евро.

По итогам 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и находится на втором месте в турнирной таблице.