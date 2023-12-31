Мор: «Большие надежды были на Рябчука, но пока он их не оправдывает»

Бывший игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о выступлениях защитника Олега Рябчука за «красно-белых».

«Большие надежды у меня были на Олега Рябчука, но пока он их не оправдывает», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний игрок провел 11 матчей. Рябчук сделал голевую передачу и получил желтую карточку.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.