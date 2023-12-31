Глушаков назвал два главных компонента новогоднего стола

Экс-футболист «Спартака» и национальной сборной России Денис Глушаков рассказал, какие блюда считает основными на новогоднем столе.

«У всех по-разному. Можно перечислять долго. Наверное, самое главное - это оливье и шампанское», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

В настоящий момент Глушаков является футболистом «Спартака» из Костромы. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи поединках, в которых отметился одной голевой передачей.

Глушаков: «С русскими тренерами приятно работать, я патриот своей страны!»