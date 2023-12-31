Божович назвал лучшего игрока РПЛ

Наставник азербайджанского «Нефтчи» Миодраг Божович рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской премьер-лиги в 2023 году.

«Футболист года в РПЛ - Эдуард Сперцян. Возможно, он будет следующим футболистом, кто поедет в Европу. Он почувствовал поддержку Ивича и стал увереннее себя чувствовать», - передает слова Божовича Sport24.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 поединок за краснодарский коллектив, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Контракт 23-летнего игрока с «быками» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.