Корнеев: «Миранчук в «Аталанте» может «похоронить себя»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев уверен, что оставаться в «Аталанте» для Алексея Миранчука – это путь в никуда. Напомним, что Алексей сыграл в этом сезоне всего в 13 матчах за бергамасков во всех турнирах, в которых он отметился тремя голевыми действиями – голом и двумя ассистами. Вечером субботы он вышел в конце матча «Аталанты» против «Лечче».

«Надо бежать куда угодно, где есть спортивный план и ставка на него. Для креативного игрока тяжело быть на скамейке, он может «похоронить» себя», - говорит Корнеев «Матч ТВ», добавляя, что этот год для Миранчука очень важен.

По слухам, Миранчука снова может арендовать «Торино», в котором он провёл прошлый сезон и получал там гораздо больше игровой практики.