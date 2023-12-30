Масалитин высказался о перепалке Канчельскиса и Мостового со Слуцким

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал спор Андрея Канчельскиса и Александра Мостового с Леонидом Слуцким. Первые считают, что раз тренер не имел профессиональной карьеры, то является случайным человеком в футболе. Слуцкий же отвечает им своими достижениями в футболе.

«Есть выдающиеся тренеры, сделавшие имя в мировом футболе, не играя в него. Со своей позиции Мостовой и Канчельскис правы, но за Слуцким стоят его достижения. В ЦСКА он добивался результата», - говорит Масалитин «Газете.Ру».

Новый тренер «Шанхай Шеньхуа» трижды становился чемпионом России с московским ЦСКА, а также два раза брал Кубок России с клубом.