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Масалитин высказался о перепалке Канчельскиса и Мостового со Слуцким

30 Декабря 2023 • 22:45 Комментировать (1)

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал спор Андрея Канчельскиса и Александра Мостового с Леонидом Слуцким. Первые считают, что раз тренер не имел профессиональной карьеры, то является случайным человеком в футболе. Слуцкий же отвечает им своими достижениями в футболе.

«Есть выдающиеся тренеры, сделавшие имя в мировом футболе, не играя в него. Со своей позиции Мостовой и Канчельскис правы, но за Слуцким стоят его достижения. В ЦСКА он добивался результата», - говорит Масалитин «Газете.Ру».

Новый тренер «Шанхай Шеньхуа» трижды становился чемпионом России с московским ЦСКА, а также два раза брал Кубок России с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Александр Мостовой Андрей Канчельскис Валерий Масалитин ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
30 Декабря 2023 в 22:49
дык канэшна.. ане абидилися на лЁню.. што он их ни пригласил ф свой тренирский штап..))
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