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Непомнящий: «Несгибаемые «Крылышки» Осинькина – главное открытие года»

30 Декабря 2023 • 22:08 Комментировать

Тренер и эксперт Валерий Непомнящий назвал самарские «Крылья Советов» самым главным открытием уходящего 2023 года в российском футболе.

«Открытия – «Краснодар» и несгибаемые «Крылышки». Мне очень нравится команда Осинькина, которая в прошлом сезоне стояла на вылет, а в этом сезоне всех терзает», - говорит Непомнящий «Чемпионату».

Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья» финишировали на 12-м месте и в последний момент избежали стыковых матчей благодаря домашней победе над «Спартаком». Возглавляет команду Игорь Осинькин. Завершили первую часть сезона «Крылья» на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Непомнящий
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