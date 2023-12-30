Непомнящий: «Несгибаемые «Крылышки» Осинькина – главное открытие года»

Тренер и эксперт Валерий Непомнящий назвал самарские «Крылья Советов» самым главным открытием уходящего 2023 года в российском футболе.

«Открытия – «Краснодар» и несгибаемые «Крылышки». Мне очень нравится команда Осинькина, которая в прошлом сезоне стояла на вылет, а в этом сезоне всех терзает», - говорит Непомнящий «Чемпионату».

Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья» финишировали на 12-м месте и в последний момент избежали стыковых матчей благодаря домашней победе над «Спартаком». Возглавляет команду Игорь Осинькин. Завершили первую часть сезона «Крылья» на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.