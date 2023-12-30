Экс-форвард питерского «Зенита» и казанского «Рубина» Саломон Рондон – игрок мексиканской «Пачуки». О переходе игрока официально объявляет пресс-служба команды. 34-летний венесуэлец подписал контракт на два года.

Напомним, что Рондон прекрасно знаком российскому болельщику. В 2012-2014 годах он выступал за «Рубин», а в 2014-2015 годах защищал цвета «Зенита».

Далее на четыре года отправился в Англию, где играл за «Вест Бромвич» и в аренде за «Ньюкасл». В 2021 году на короткий срок возвращался в Россию – в московский ЦСКА будучи арендованным у клуба «Далянь Профешнл». После в его карьере были «Эвертон» и аргентинский «Ривер Плейт».