Корниленко – о Цыпченко: «Дима надеялся, что этот сезон будет прорывным»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о Дмитрии Цыпченко, который рискует провалить этот сезон из-за лечения травмы.

«Он очень рассчитывал, что этот сезон будет прорывным. Но, к сожалению, получил серьёзную травму, сделал операцию. Сейчас ему предстоит восстановление», - говорит Корниленко «Чемпионату», не называя сроков возвращения игрока.

Корниленко выразил надежду, что в этом Цыпченко всё таки вернётся и поможет его команде.

Напомним, что Цыпченко не повезло травмироваться в первом же матче сезона «Крыльев Советов» на выезде против грозненского «Ахмата» (2:1). С тех пор из-за травмы Дмитрий на футбольном поле вплоть до самой зимы не появлялся.