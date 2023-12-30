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Корниленко – о Цыпченко: «Дима надеялся, что этот сезон будет прорывным»

30 Декабря 2023 • 21:37 Комментировать

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о Дмитрии Цыпченко, который рискует провалить этот сезон из-за лечения травмы.

«Он очень рассчитывал, что этот сезон будет прорывным. Но, к сожалению, получил серьёзную травму, сделал операцию. Сейчас ему предстоит восстановление», - говорит Корниленко «Чемпионату», не называя сроков возвращения игрока.

Корниленко выразил надежду, что в этом Цыпченко всё таки вернётся и поможет его команде.

Напомним, что Цыпченко не повезло травмироваться в первом же матче сезона «Крыльев Советов» на выезде против грозненского «Ахмата» (2:1). С тех пор из-за травмы Дмитрий на футбольном поле вплоть до самой зимы не появлялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Дмитрий Цыпченко ещё теги
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