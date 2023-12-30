«Рад присоединиться к семье «Шанхай Шеньхуа»: Слуцкий отчитался о прибытии в Китай

Новоиспечённый тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий отчитался в своей социальной сети о том, что возглавил китайский клуб. Он опубликовал фото совместно с Олегом Яровинским и Василием Березуцким вместе с футболкой нового клуба, в котором им предстоит трудиться.

«Очень рад присоединиться к семье «Шанхай Шеньхуа» Я сделаю всё возможное, чтобы достичь успеха», - пишет Леонид Викторович.

Похожий пост в своей соцсети сделал и Олег Яровинский.

«Отличный вызов. Ждём нового сезона с «Шанхай Шеньхуа», подписал фото Яровинский.

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шеньхуа» на этой неделе.