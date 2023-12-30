Агент Николича: «Нет никаких разговоров про Россию»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы главного тренера клуба «Шабаб Аль‑Ахли» Марко Николича, ответил на вопрос о возможном возвращении серба в Россию.

Ранее появилась информация, что 44-летний специалист некомфортно себя чувствует в ОАЭ, поэтому его кандидатура была предложена ряду российских команд.

«Думаю, журналистам скучно, надо что‑то писать. Нет никаких разговоров про Россию пока», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее Николич уже работал в Российской премьер-лиге, возглавляя «Локомотив» (2020-2021). В настоящий момент главным тренером «железнодорожников» является Михаил Галактионов.