Орлов назвал лучших тренеров года в РПЛ

Известный журналист и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о лучших тренерах РПЛ в 2023 году.

«Лучших тренеров года в России два — Семак и Ивич. Первый взял чемпионство в прошлом сезоне, второй — лидирует в нынешнем», — цитирует Орлова Sport24.

Как считает эксперт, если кубанский клуб сможет стать чемпионом России, то Ивича справедливо можно будет называть лучшим тренером чемпионата.

По итогам 18 сыгранных туров в копилке «Краснодара» 38 набранных очков, которые позволяют команде быть на вершине турнирной таблицы РПЛ. На втором месте располагается «Зенит», имея в активе 36 зачетных баллов.