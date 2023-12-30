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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал лучших тренеров года в РПЛ

30 Декабря 2023 • 20:32 Комментировать

Известный журналист и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о лучших тренерах РПЛ в 2023 году.

«Лучших тренеров года в России два — Семак и Ивич. Первый взял чемпионство в прошлом сезоне, второй — лидирует в нынешнем», — цитирует Орлова Sport24.

Как считает эксперт, если кубанский клуб сможет стать чемпионом России, то Ивича справедливо можно будет называть лучшим тренером чемпионата.

По итогам 18 сыгранных туров в копилке «Краснодара» 38 набранных очков, которые позволяют команде быть на вершине турнирной таблицы РПЛ. На втором месте располагается «Зенит», имея в активе 36 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Геннадий Орлов Сергей Семак Владимир Ивич ещё теги
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