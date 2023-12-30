​Николича предложили клубам РПЛ

Нескольким клубам Российской премьер-лиги предложили кандидатуру сербского тренера Марко Николича. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

По данным источника, Николич в настоящий момент чувствует себя не очень комфортно в ОАЭ, будучи рулевым клуба «Шабаб Аль-Ахли».

Стоит напомнить, что в 2020-2021 годах Марко Николич тренировал «Локомотив». В 62 матчах под руководством серба «железнодорожники» отпраздновали 29 побед при 18 ничьих и 15 поражениях.

Добавим, что 44-летний Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» с июля.