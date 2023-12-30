Президент РПЛ: Акинфееву можно поставить памятник

Глава РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, кто является человеком 2023 года в российском футболе.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, в конце прошлого сезона 37-летний Акинфеев вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России.

В текущей кампании голкипер принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 20 голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до середины 2024 года.