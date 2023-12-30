Гладилин – о 2024 годе: «Особо радостных событий не жду»

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин признался, что не ждёт особо радостных событий от грядущего 2024 года в российском футболе. Он думает, что российские футболисты и дальше будут отстранены от соревнований.

«Предстоящий год будет стабилизирующим. Надо сделать РПЛ более зрелищной, интересной. С большим количеством борьбы, чтобы матчи стали увлекательнее, а народ на них ходил», - говорит Гладилин Vprognoze.ru.

Ранее Валерий Павлович заявил, что московскому «Спартаку» не стоит никого подписывать в грядущее зимнее трансферное окно из-за неплохой комплектации состава.