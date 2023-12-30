Масалитин: «В Китай благодаря Слуцкому могут поехать другие тренеры из России»

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин предполагает, что вслед за Леонидом Слуцким в чемпионате Китая могут появиться другие тренеры из России. Но только при одном условии: если Леонид Викторович в «Шанхай Шеньхуа» хорошо себя зарекомендует.

«На нем тоже лежит дополнительная ответственность. Провалится, то, наверное, никто из наших там уже больше не появится», - сказал Масалитин «Газете.Ру».

Напомним, что Слуцкий официально возглавил знаменитый китайский клуб на этой неделе.

Ранее Масалитин высказался о двух личных причинах отъезда Слуцкого в Китай. Леонид Викторович находился без тренерской работы более года.