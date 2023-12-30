Файзуллаев — лучший игрок ЦСКА в первой части сезона

Нападающий столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом команды по итогам первой части сезона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-синих».

В нынешнем сезоне 20-летний игрок принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет девять результативных передач.

Стоит сказать, что ранее Файзуллаев был признан лучшим футболистом уходящего года в Узбекистане.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 28 зачетных баллов.