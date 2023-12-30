Корниленко — о возможном уходе Гарре: «Предварительные разговоры ведутся»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Бенхамина Гарре.

«Об интересе к нему много пишут в прессе. На сегодняшний день официальных обращений в клуб не было, но предварительные разговоры ведутся», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Как отметил функционер, самарский клуб уже много раз лишался своих лидеров, поэтому не стоит говорить, что нельзя представить команду без Гарре.

В текущей кампании 23-летний аргентинец принял участие в 20 встречах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором трех ассистов.

Контракт Гарре с «Крыльями Советов» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.