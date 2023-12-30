Булыкин призвал уменьшить зарплаты игрокам РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, что необходимо изменить в отечественном футболе.

«Нужно улучшить качество полей, судейство и уменьшить зарплаты игрокам. Они должны получать деньги за достижение результатов, а не просто так», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

Напомним, с 10 декабря Российская премьер-лига находится в отпуске. По итогам первой части сезона на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар». В копилке кубанского клуба 38 набранных очков. Преследователями «быков» являются «Зенит» и «Динамо».

Возобновление чемпионата запланировано на весну 2024 года.