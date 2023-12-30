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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин призвал уменьшить зарплаты игрокам РПЛ

30 Декабря 2023 • 19:12 Комментировать (1)

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, что необходимо изменить в отечественном футболе.

«Нужно улучшить качество полей, судейство и уменьшить зарплаты игрокам. Они должны получать деньги за достижение результатов, а не просто так», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

Напомним, с 10 декабря Российская премьер-лига находится в отпуске. По итогам первой части сезона на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар». В копилке кубанского клуба 38 набранных очков. Преследователями «быков» являются «Зенит» и «Динамо».

Возобновление чемпионата запланировано на весну 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
30 Декабря 2023 в 19:17
а за какие такие достижения депутаты получают большие зарплаты?
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