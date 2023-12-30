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Масалитин назвал две причины командировки Слуцкого в Китай

30 Декабря 2023 • 19:10 Комментировать

На последней рабочей неделе 2023 года Леонид Слуцкий официально возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа». Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин назвал две причины, которые стали решающими в отъезде Леонида Викторовича в Поднебесную.

«Может, ищет для себя новшества и хочет попробовать другой футбол. Столкнуться с вызовами, которые надо преодолевать. И, может, соскучился по работе. Шоу – это шоу, а футбол – это футбол», - размышляет Масалитин для «Газеты.Ру», добавив, что ранее у Слуцкого в карьере уже были два вызова – работа в Англии и Нидерландах.

Напомним, что Слуцкий не тренировал более года до того как возглавил клуб из Китая. Последним местом работы известного тренера был казанский «Рубин», с которым он вылетел в Мелбет-Первую лигу в позапрошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Валерий Масалитин Шанхай Шеньхуа ещё теги
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