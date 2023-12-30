Каррера: Ивич — лучший тренер года в РПЛ

Итальянский тренер Массимо Каррера ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата России по итогам уходящего года.

«Лучший тренер РПЛ 2023 года — главный тренер «Краснодара» (Владимир) Ивич», — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» провел 18 туров, в которых одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В копилке команды Ивича 38 набранных очков и первая строчка в турнирной таблице чемпионата России.

В настоящий момент в РПЛ продолжается зимняя пауза. Возобновление турнира запланировано на начало марта следующего года.