Хомуха назвал двоих игроков РПЛ, которые его впечатлили

Российский футбольный тренер Дмитрий Хомуха под конец календарного года назвал двоих футболистов из РПЛ, которые наиболее его впечатлили. Один играет в московском ЦСКА, а другой – в «Краснодаре», это Аббосбек Файзуллаев и Джон Кордоба соответственно.

«У Файзуллаева хорошее игровое мышление, есть техника. Еще бы отметил Кордобу. Он делает разницу в «Краснодаре», ведет за собой команду, моменты реализует», - говорит Хомуха порталу «РБ Спорт».

Файзуллаев с момента прихода в ЦСКА уже успел оформить за клуб два гола и девять голевых передач во всех турнирах. Кордоба настрелял в сезоне в 20 официальных матчах 11 забитых голов.