Деменко: «ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» постараются воспользоваться ошибками лидеров»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился комментарием о чемпионской гонке в РПЛ.

«Интересно, как закончится борьба за золотые медали РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Хотя я понимаю, что ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» постараются каким-то образом воспользоваться ошибками лидеров», — приводит слова Деменко Vprognoze.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, сумев заработать 38 очков в 18 поединках. На второй строчке располагается «Зенит», в копилке которого 36 очков. Третьем в таблице идет «Динамо» (32).

Возобновление РПЛ должно состояться в начале марта следующего года.