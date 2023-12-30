Ловчев под конец года раскритиковал Дуарте

Известный футбольный эксперт, бывший спартаковец Евгений Ловчев обрушился с критикой на парагвайского защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте, назвав его главным разочарованием уходящего года.

«Есть закон: приезжаешь в другую страну, должен играть на две головы сильнее. Почему они у нас здесь появляются и задерживаются? Его место должен занимать российский футболист», - говорит Ловчев «Спорт-Экспрессу», добавляя, что так будет значительно дешевле для «Спартака».

Дуарте в этом сезоне появился практически во всех матчах «Спартака» в первой части сезона РПЛ – в 17. Также три игры легионер провёл в Кубке России.